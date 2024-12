Plus Belle La Vie du 4 décembre 2024 : Ophélie découvre la vérité ! (résumé + extrait vidéo épisode 227 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 4 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 227 de PBLV – Anthony va se venger de Vanessa cet après-midi dans le feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va lui dérober un document et Vanessa va être complètement bouleversée !





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 décembre 2024 – résumé de l’épisode 227

Ophélie est bouleversée et en larmes. Vanessa la rejoint et lui demande si elle souhaite rentrer. Ophélie, toujours préoccupée par le bracelet, y a pensé toute la nuit. Vanessa tente de la rassurer en affirmant qu’Anthony ment et qu’il est capable de tout. Mais Ophélie, perdue, ne comprend pas pourquoi Anthony voudrait lui faire du mal… Vanessa lui réitère qu’elle est bien sa fille.

De son côté, Jean-Paul convoque Vanessa et Ulysse, expliquant que tout porte à croire qu’un homme est parti ou s’est suicidé. Il interroge ensuite Vanessa à propos de Myriam Toussaint, sur laquelle Apolline enquêtait. Ulysse croit d’abord à une erreur, mais Vanessa admet avoir demandé à Apolline de mener cette investigation. Jean-Paul s’interroge sur l’intérêt qu’Anthony portait aussi à Myriam. Ulysse devine alors que Vanessa cache une vérité grave. Vanessa confesse avoir agi pour protéger leur famille.



Ophélie confie à Aya ses doutes concernant la lettre d’Anthony et le bracelet. Aya pense qu’Anthony manipule encore Ophélie, mais celle-ci avoue qu’une part d’elle a toujours douté, et que cela semble confirmer ses craintes. Aya lui suggère de faire un test ADN ou de vérifier les groupes sanguins.

Plus tard, Ulysse questionne Apolline sur ce qu’elle sait à propos de Vanessa. D’abord réticente, Apolline finit par céder sous l’insistance d’Ulysse et lui promet de tout révéler. Ulysse confronte ensuite Vanessa au sujet de Myriam Toussaint et de l’argent qu’elle lui aurait donné à la naissance d’Ophélie. Vanessa nie tout, mais Ulysse la met face à ses actes. Il l’accuse d’avoir volé le bébé d’une autre femme et d’avoir menti à Ophélie sur ses origines. Vanessa, désespérée, lui demande de ne rien dire à sa sœur. Ulysse, furieux, assiste à son effondrement en larmes.

De son côté, Ophélie découvre que son groupe sanguin ne correspond pas à celui de ses parents. Bouleversée, elle confie à Aya qu’elle n’est pas leur fille. Effondrée, elle réalise que toute sa vie repose sur un mensonge.

Pendant ce temps, au Mistral, Gabriel et Thomas se préparent à une randonnée familiale. Emma les interrompt pour annoncer qu’elle s’est fait une entorse et ne peut pas participer. Thomas propose de rester avec elle. Plus tard au Mistral, Kilian soupçonne Thomas d’avoir évité la randonnée volontairement. Thomas assure qu’il voulait simplement rester pour Emma, bien qu’elle ait préféré se reposer à l’appartement. Thomas reçoit une photo de Gabriel, Baptiste, et Mathis en pleine randonnée. Kilian tente de discuter d’un projet avec Thomas, mais ce dernier ne l’écoute pas.

Emma, au téléphone, exprime sa joie à l’idée de voir son interlocuteur, arrivé à Marseille. Lorsque Thomas arrive avec son déjeuner, elle raccroche précipitamment. Pendant ce temps, Baptiste profite d’un moment avec Gabriel pour évoquer Emma. Cependant, la conversation tourne mal, Baptiste reprochant à Gabriel de lui donner des leçons.

Pendant ce temps, Baram aide Zoé à travailler en SVT. Zoé demande à Eric comment le rémunérer. Eric propose de passer par l’association. Zoé, ravie, apprend qu’elle aura trois heures de cours par semaine avec Baram. Eric, heureux pour Baram qui commence à enseigner, trinque avec lui. Baram confie qu’il ne pourra sans doute jamais redevenir médecin à cause des difficultés pour obtenir les équivalences. Eric propose de le raccompagner lorsque Baram doit partir.

VIDÉO Plus belle la vie du 4 décembre 2024 – extrait vidéo

