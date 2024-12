Un Si Grand Soleil du 10 décembre : Soan va trop loin, Hélène manipule Tom (résumé épisode 1530 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1530 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 10 décembre 2024.





Tom retrouve Hélène pour vider son box. Pendant ce temps là, Marie-Sophie accuse Soan d’avoir frappé Marc. Il lui demande qui c’est, elle lui dit que c’est un collègue journaliste. Soan l’accuse de coucher avec lui mais nie être son agresseur. Elle lui annonce qu’elle est à deux doigts d’aller voir les flics. Elle lui demande de partir, elle ne veut plus le voir tant qu’il ne dit pas la vérité. Soan part quelques jours.

Alain s’occupe de Marc, qui dort mal. Il fait des cauchemar, Alain lui dit que c’est normal mais lui conseille un suivi psychologique. Marc refuse, il préfère rentrer.



Alix maquille Maéva avant son interview, elle stresse. Pendant ce temps là, Hélène paie Tom pour avoir vidé le box. Elle lui demande ensuite comment ça va en ce moment. Tom est surpris, elle lui avoue que leur rencontre n’était pas un hasard. Elle l’a vu à l’hôpital sortir d’une consultation gynécologique avec sa copine. Tom lui dit que ça ne la regarde pas. Hélène lui dit qu’ils ne sont pas seuls, ils peuvent en parler avant de se décider. Elle dit travailler dans une association de parents qui vivent la même chose qu’eux.

Louis et Léonore accueillent Marc, Louis insiste pour qu’ils installent une alarme. Léonore a pris sa journée, elle a eu super peur.

Au lycée, Achille remarque que Charlotte n’a pas l’air bien. Il lui demande si ça va, Charlotte dit qu’elle a envie d’abandonner ses parents… Ils sont insupportables et elle préfèrerait qu’ils se séparent. Elle pense que sa mère trompe son père. Achille lui dit qu’il est là.

Maéva et Thaïs regardent la vidéo de l’interview. Pendant ce temps là, Hélène explique à Tom le principe de son association, ils accompagnent les jeunes couples qui doutent pendant une grossesse. Elle lui parle des autres possibilités que l’avortement… Elle lui dit d’y réfléchir.

Nicolas débarque à la galerie, il veut revoir une oeuvre. Alix l’accueille. Il apprécie tout particulièrement cette oeuvre de Maéva. Nicolas la réserve, elle lui propose d’aller boire un verre mais il décline.

Marc dort sur le canapé quand il reçoit un appel du patron de Midi Libre qui prend de ses nouvelles. Il lui demande s’il a parlé à la police de son enquête sur le centre de santé. Il explique que non, de peur que ça fasse tomber son enquête à l’eau. Le patron pense qu’il se met en danger, il ne devrait pas.

Maéva raconte son interview à Tom quand Alix l’appelle pour parler de l’achat de Nicolas. Maéva est sous le choc ! Tom est content pour elle. Il lui dit qu’elle est belle et qu’il l’aime.

Charlotte rentre chez elle, son père est partie. Marie-Sophie est désolée de lui infliger ça. Charlotte confronte sa mère : est-ce qu’elle trompe son père ? Elle lui assure que non, Charlotte lui conseille de le quitter et divorcer. Marie-Sophie l’interroge sur Achille et lui propose une soirée pizza.

Alix est avec Claudine, elle lui parle de Nicolas. Ça lui a fait quelque chose de le revoir, elle l’aime toujours. Elle pense que lui non mais Claudine pense qu’il n’est pas revenu par hasard. Elle est convaincue que leur histoire n’est pas finie.

Le soir, Soan observe Marc et Léonore depuis sa voiture !

