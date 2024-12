Demain Nous Appartient spoiler : Chloé sous le choc, Benny lui annonce que... (vidéo épisode du 9 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Benny va faire une surprenante révélation à Chloé la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Benny annonce à Chloé que son neveu, Bart, serait en trouple !











Benny a une nouvelle théorie des plus extravagantes ! Il est persuadé d’avoir vu Rachel en compagnie d’un autre homme que Bart. Pour Chloé, cette situation pourrait signifier que Rachel trompe Bart, mais Benny a une tout autre hypothèse : Rachel et Bart seraient en trouple avec cet homme !

L’infirmier en est sûr et certain. Après tout, Bart et Rachel partagent leur logement avec ce troisième individu, ce qui semble, selon lui, confirmer ses soupçons.

Chloé, de son côté, a bien du mal à croire que son neveu puisse être dans une telle relation. Elle est convaincue qu’il s’agit simplement de colocataires. Pourtant, l’insistance de Benny commence à semer le doute…



