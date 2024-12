« Une journée avec Balavoine » du 6 décembre : les artistes invités ce soir sur France 3

Publicité





« Une journée avec Balavoine » au programme TV du vendredi 6 décembre 2024 – Ce soir sur France 3, c’est une soirée hommage à Daniel Balavoine qui vous attend. Sous la direction musicale de Nach (Anna Chedid), plus d’une vingtaine d’artistes se réunissent pour célébrer Balavoine le temps d’une journée, dans des lieux magnifiques, à Biarritz, la ville où il a grandi et conservé des attaches toute sa vie. Ils ont tous un point commun : sans Daniel Balavoine, ils ne seraient pas devenus les artistes qu’ils sont aujourd’hui. Ils reprennent ses chansons cultes, qu’ils aiment et qui racontent l’engagement d’un homme, sa sensibilité et sa maîtrise de la voix. Une voix qui lui a permis de s’exprimer sur tous les combats qui lui ont semblé essentiels et pour lesquels il s’est mobilisé avant de disparaître prématurément.





A découvrir dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV.







« Une journée avec Balavoine » du 6 décembre 2024

L’émission nous plonge dès les premières minutes dans une atmosphère chaleureuse, au cœur de Biarritz, où les artistes se rassemblent pour interpréter « Le Chanteur », ce titre emblématique qui a marqué le succès de Daniel Balavoine en 1978.

« Une journée avec Balavoine » propose une immersion dans la vie de cet artiste inoubliable, dévoilant des facettes souvent méconnues de son parcours. Saviez-vous, par exemple, que la chanson « Mon fils ma bataille », ici reprise par Pierre et Charles Souchon avec la participation exceptionnelle de Sandrine Kiberlain, n’a pas été écrite pour son propre fils ? À l’époque, Daniel Balavoine n’était pas encore père. Ce titre, inspiré par l’histoire poignante d’un ami, précède « Dieu que c’est beau », une chanson dédiée à la naissance de son premier enfant.



Tout au long de l’émission, la modernité de Balavoine transparaît à travers des interprétations revisitées, comme celle de « Vivre ou survivre », réimaginée avec audace par le rappeur Youssoupha et le guitariste classique Thibault Cauvin.

On y découvre également l’impact de ses influences musicales. C’est en écoutant les Beatles, après s’être échappé de sa pension, que Balavoine a eu l’envie de devenir chanteur.

Pour clore en beauté, Nach (Anna Chedid) reprend avec émotion « Évidemment », le titre bouleversant écrit par Michel Berger après la disparition de Balavoine et interprété par France Gall en 1987. Une émission empreinte de nostalgie et d’émotion, célébrant des chansons qui continuent de résonner dans nos vies.

Programme et artistes invités

Avec Nach (Anna Chédid), Louis Chedid, Mathieu Chedid, Louane, Pierre Souchon, Charles Souchon alias Ours, Sandrine Kimberlain, Chico & Les Gypsies, Gaëtan Roussel, Solann, Cyril Dion, Robert Charlebois, Joseph Kamel, Emma Peters, Elodie Frégé, Martin Luminet, Claire Keim, Patxi, Tété, Pierre Lapointe, Jeanne Cherhal, Arthur H, Fatoumata Diawara, Olivia Ruiz, Aurélie Saada, Aliocha Schneider, Alex Montembault, Youssoupha et Thibault Cauvin