Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 5 décembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 9)

Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 5 décembre 2024 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 9 de la saison 13 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





A l’issue de cet épisode spécial Sud, c’est Christelle qui a été éliminée.







Sur l’épreuve créative, les pâtissiers ont dû s’inspirer d’une fête emblématique du sud de la France pour créer un gâteau unique : de Bayonne à Menton, en passant par Cannes ou Nîmes, Cyril et Mercotte attendaient des œuvres qui retranscrivaient l’ambiance festive, les saveurs et les couleurs de ces événements. Une création qui devait être aussi belle que savoureuse ! C’est José et Loraine qui s’en sont les mieux sortis tandiq que Benjamin et Christelle ont fait des flops.

Pour l’épreuve technique, Noëmie Honiat a réalisé en direct une version contemporaine et audacieuse de la rissole au pruneau. Les pâtissiers devaient suivre ses gestes avec précision pour réussir cette recette complexe. C’est Timothée qui a remporté l’épreuve tandis que Christelle a fini dernière.



Et enfin sur l’épreuve surprise, les pâtissiers devaient incarner l’âme de Marseille dans une création gourmande. Avec des ingrédients typiques du Sud – anis, abricot, fleur d’oranger ou miel de Provence – choisis au hasard, ils ont dû composer un dessert unique. À la clé, le prestigieux cupcake d’or récompensait le meilleur gâteau : il est allé à Benjamin.

Le Meilleur Pâtissier du 5 décembre 2024 : pas de tablier bleu, Christelle éliminée

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Mais exceptionnellement à cause d’un manque de régularité cette semaine, ils ont décidé de ne pas en attribuer ! Et ils ont choisi d’éliminer Christelle.

Rendez-vous le jeudi 12 décembre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 10. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.