Demain Nous Appartient spoilers : Fred et Sébastien se réveillent, Nordine surprend William, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 23 au 27 décembre 2024)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 23 au 27 décembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur Fred Lecomte et sa soeur Lorena.







Si la police pense que l’agresseur de Fred Lecomte n’est autre que le véritable coupable du meurtre pour lequel Lorena est en prison, à l’hôpital la magie de Noël opère et Fred se réveille !

Et ce n’est pas le seul miracle à l’hôpital, alors que Marianne est au chevet de Sébastien, le procureur entre lui aussi en phase de réveil.



Le réveillon des Delcourt est hors du commun tandis que Nordine surprend William avec Gloria… Et Bruno et Christelle crèvent l’abcès…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 décembre 2024

Lundi 23 décembre 2024 (épisode 1841) : Karim et Michaël cherchent un objet qui pourrait innocenter Lorena. Pour son grand retour à l’hôpital, Marianne sème la terreur. Dans une ambiance particulière, Aurore et William se réunissent pour préparer Noël.

Mardi 24 décembre 2024 (épisode 1842) : Les policiers sont parvenus à loger le principal suspect. Chloé décide de changer radicalement les traditions de Noël. Philippine promet une surprise de taille pour le réveillon.

Mercredi 25 décembre 2024 (épisode 1843) : Timothée a une idée pour récupérer les preuves détruites. Damien et Violette abordent différemment une situation compliquée. Décidément, rien ne se passe jamais comme prévu avec la chorale.

Jeudi 26 décembre 2024 (épisode 1844) : Victoire retrouve, enfin, son premier amour. Timothée n’hésite pas à mentir quand il s’agit de Rachel. Bruno se met dans une situation embarrassante.

Vendredi 27 décembre 2024 (épisode 1845) : Nordine surprend William avec une autre femme. Audrey voit clair dans le jeu de Bart. Christelle et Bruno s’avouent leurs ressentis.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 23 au 27 décembre 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…