Ici tout commence du 10 décembre : Bérénice surprend Carla et Souleymane ! (résumé + vidéo épisode 1064 en avance)

Ici tout commence du 10 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1064

Carla et Souleymane ont passé la nuit ensemble. Au petit matin, ils se réveillent avec une gueule de bois monumentale et un malaise palpable. Visiblement, l’alcool de la veille les a poussés à des excès qu’ils regrettent déjà. Souleymane tente de dédramatiser, mais Carla est en pleine panique. Elle redoute que Bérénice, si elle venait à l’apprendre, refuse à jamais de se remettre avec elle. Submergée par ses émotions, Carla a dérapé, fragilisée par ses soucis familiaux et un message de Bérénice qu’elle a interprété comme une rupture. Alors qu’ils décident de garder cet écart pour eux, ça frappe à la porte : c’est Bérénice !

Plus tard, à la ferme, Carla fait face aux conséquences de ses actes. De son côté, Zoé ne ménage pas Gary tandis que Mehdi sombre dans la morosité.



Ici tout commence du 10 décembre 2024 – extrait vidéo

