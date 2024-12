Plus Belle La Vie du 10 décembre 2024 : Samuel reconnait Romy ! (résumé + extrait vidéo épisode 231 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 10 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 231 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 décembre 2024 – résumé de l’épisode 231

Gabriel et Baptiste recherchent Déborah, mais Baptiste ne dispose d’aucune information. Il admet n’avoir passé qu’une nuit avec elle. Gabriel lui reproche son imprudence, notamment l’absence de préservatif, et évoque l’impact que cette situation pourrait avoir sur Emma. Cependant, Baptiste est catégorique : il est impossible qu’il soit le père. Au commissariat, Éric témoigne et explique à Samuel que Déborah a été vue pour la dernière fois au Pavillon des Fleurs. Inquiet, il signale une disparition préoccupante, mentionnant qu’elle était accompagnée d’un bébé. Lorsqu’il montre une photo de Déborah et de l’enfant à Samuel, ce dernier semble troublé…

De son côté, Emma tombe sur un dessin de Mathis où il représente leur famille avec Romy. Perturbée, elle reproche à Thomas de trouver normal de s’occuper du bébé. Elle confie que la présence de Romy ravive son manque de confiance envers Baptiste. Bien qu’elle affirme aimer son mari, elle admet que cela ne suffit pas toujours.



Pendant ce temps, Baptiste, perturbé, se sert de l’alcool au bar. Kilian lui reproche son comportement, rappelant qu’ils doivent tous deux gérer leurs responsabilités. Une dispute éclate, Baptiste refusant de s’expliquer davantage. Baptiste avoue ensuite à Emma avoir eu une aventure avec la mère de Romy avant leur départ pour l’Australie. Il lui demande pardon, affirmant qu’il ignorait tout de l’existence du bébé jusqu’à sa naissance. Emma, bouleversée, lui demande où se trouve Déborah. Baptiste craint qu’il ne lui soit arrivé quelque chose de grave.

Alors qu’il tient Romy dans ses bras, Baptiste discute avec Thomas, qui lui demande quand les résultats du test de paternité arriveront. Au même moment, Samuel arrive avec une photo signalant la disparition de Déborah et de son bébé. Il reconnait Romy et annonce qu’ils ne peuvent pas la garder : les services sociaux doivent être prévenus immédiatement.

Au Mistral, Nisma surprend Vadim en train de passer un appel avant de quitter précipitamment la pièce. Elle profite de son absence pour fouiller dans son sac et découvre l’objet utilisé pour lui piquer le doigt. Choquée, elle l’affronte à son retour, exigeant des explications. Vadim se défend en affirmant que cet objet est un stylo destiné à ses patients diabétiques. Plus tard, Nisma, troublée, confie à Apolline qu’elle ne veut plus avoir de contact avec Vadim. Pourtant, Vadim continue de lui envoyer des messages, ce qui suscite les doutes d’Apolline. Peu après, Nisma finit par confronter Vadim chez lui. Alors qu’elle exige qu’il arrête de la contacter, elle finit par céder et l’embrasser, avant d’entrer dans sa chambre.

Ulysse retrouve sa mère Vanessa, toujours sous le choc des récentes révélations à Ophélie. Il tente de la rassurer en lui expliquant qu’Ophélie a besoin de temps. Il ajoute qu’Aya héberge Ophélie à la résidence Massalia. Vanessa confie à Ulysse qu’il ne peut pas comprendre les souffrances de son enfance, et qu’elle doit en parler à Ophélie. Plus tard, Vanessa se rend à la résidence Massalia pour parler à Ophélie, mais cette dernière refuse de l’écouter. Elle accuse Vanessa de l’avoir enlevée à ses parents, tandis que Vanessa tente de justifier ses actions en affirmant qu’elle voulait la protéger. Ophélie, en colère, menace d’alerter la police si Vanessa revient. Une fois seule, Ophélie détruit sa carte bancaire comme un geste de libération.

VIDÉO Plus belle la vie du 10 décembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.