Ici Tout Commence spoiler : Teyssier découvre la vérité sur Gaspard ! (vidéo épisode du 12 décembre)

Ici tout commence spoiler – On peut dire que Teyssier n’est pas au bout de ses surprises dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, il va découvrir que Gaspard a fait du chantage à Carla afin de récupérer les sujets d’examens des première année !











Souleymane a frappé Gaspard ! Les deux jeunes hommes ont été convoqués dans le bureau des directeurs pour s’expliquer. Souleymane, le fils d’Antoine Myriel, a une raison légitime d’en vouloir à Gaspard : ce dernier, ayant découvert que Carla avait trompé Bérénice avec Souleymane, a exercé un chantage sur la jeune femme ! Il lui a exigé les sujets des examens sous peine de révéler la vérité à Bérénice.

En apprenant cela, Souleymane a perdu son calme et en est venu aux mains. Maintenant, il accuse ouvertement Gaspard de chantage et de tentative de tricherie. Face à cette situation, Teyssier intervient et prend des mesures disciplinaires à l’encontre des deux garçons. Cependant, il met Gaspard en garde : si les accusations de Souleymane se confirment, son exclusion définitive de l’Institut sera inévitable !

