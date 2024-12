Ici tout commence du 11 décembre : Carla mal, elle découvre que... (résumé + vidéo épisode 1065 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 11 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1065 – Carla est dans de sales draps ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et pour cause, plusieurs élèves savent qu’elle a trompé Bérénice avec Souleymane. Parmi eux, Gaspard !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 11 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1065

Carla est furieuse. Elle a appris que des rumeurs courent à son sujet à l’Institut, et il semblerait que Milan en soit à l’origine. Son secret est plus menacé que jamais : personne ne doit découvrir qu’elle a effectivement couché avec Souleymane. Si cela venait à se savoir, son couple avec Bérénice pourrait voler en éclats.

Décidée à obtenir des explications, Carla interrompt la partie de basket des garçons pour confronter Milan. Ce dernier, déconcerté, ne comprend pas sa réaction. Selon lui, il n’a fait que mentionner, de manière innocente, ce qu’il avait observé à la colocation en parlant avec ses amis. Il n’avait aucune intention de nuire. Malgré ses explications, Milan, Malik et Tom jurent de garder le secret, mais avertissent Carla : une quatrième personne pourrait bien avoir entendu leur conversation : Gaspard !



De son côté, Angèle s’amuse à jouer les élèves rebelles. Et les efforts d’Inès commencent à porter leurs fruits. Pendant ce temps, Sabri atteint enfin le dernier niveau…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Coline dit tout sur Raphaël, Angèle ouvre les yeux ! (vidéo épisode du 13 décembre)

Ici tout commence du 11 décembre 2024 – extrait vidéo

