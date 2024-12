Ici Tout Commence spoiler : Coline dit tout sur Raphaël, Angèle ouvre les yeux ! (vidéo épisode du 13 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Grâce à Coline, Angèle va finalement ouvrir les yeux au sujet de Raphaël dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, Coline va raconter à sa mère tout ce qu’elle a vu petite et les menaces que Raphaël lui avait fait !











Coline sait que Rose dit la vérité et qu’elle était la victime de Raphaël. Ses souvenirs refont surface et elle raconte à sa mère comment Raphaël était violent avec Rose. Elle l’a même vu enfermer Rose à clé sans sa chambre, Coline se souvient encore l’avoir entendue tambouriner à la porte… A l’époque, Angèle n’avait pas cru sa fille, d’autant que Coline avait été contrainte de revenir sur ses propos suite à de graves menaces de Raphaël. Il l’avait alors traité de « folle dingue » et avait menacé de l’envoyer en hôpital psychiatrique !

Angèle est sous le choc. Elle est bouleversée et ouvre enfin les yeux au sujet de son père.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1067 du 13 décembre 2024, Angèle ouvre les yeux sur Raphaël

