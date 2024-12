Plus Belle La Vie du 11 décembre 2024 : Luna sur le départ, Thomas surprend Emma (résumé + extrait vidéo épisode 232 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 11 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 232 de PBLV – Luna va enfin réussir à alerter son avocate cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Thomas va surprendre une conversation téléphonique d’Emma…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 décembre 2024 – résumé de l’épisode 232

Thomas reproche à Samuel de ne pas vouloir les laisser prendre en charge Romy, alors que sa mère leur a confié cette mission. Samuel rétorque que cela serait illégal et que le mot laissé sur le couffin n’a aucune valeur juridique. Eric, de son côté, pense que Romy serait mieux avec Thomas et Gabriel, soulignant que Déborah risque de ne jamais pouvoir récupérer sa fille. Thomas conseille à Samuel de se concentrer sur la recherche de Déborah, ce que soutient Eric en affirmant que Thomas a raison.

Pendant ce temps, Baptiste exprime une fois de plus ses regrets à Emma. Il s’excuse sincèrement et affirme être prêt à tout pour se faire pardonner. Emma, blessée, lui répond qu’elle aurait préféré qu’il ne dérape pas en premier lieu. Baptiste promet d’assumer ses responsabilités si Romy est effectivement sa fille, mais Emma reste sceptique quant à la place qu’il pourrait avoir. Elle avoue que cette situation pourrait bouleverser leur famille et qu’elle ne sait pas quoi faire. Baptiste lui déclare qu’il ne peut pas vivre sans elle ni sans Mathis. Au même moment, Romy pleure. Emma, lassée, lui dit de s’occuper de sa fille et quitte la pièce.



Au Mistral, Baptiste lit une histoire à Romy, qui s’endort paisiblement. Thomas se réjouit de voir Baptiste s’impliquer. Mathis, curieux, demande pourquoi ils ne figurent pas sur une photo avec leur grand-père Roland. Thomas décide de réparer cela et demande à Kilian de les prendre en photo, mais sans s’y inclure lui-même. Baptiste envisage alors que sa vocation pourrait être de tenir le bar. Embarrassé, Kilian préfère s’éclipser.

Samuel explique à Gabriel que Déborah n’a jamais embarqué sur le bateau où elle devait travailler et que ses parents, qui vivent à Nice, n’étaient pas au courant de l’existence de Romy. Il précise que si Déborah reste introuvable et même si Romy est la fille de Baptiste, l’enfant sera placée en attendant une décision de justice.

Thomas, de son côté, observe Emma, qui travaille et elle semble agacée par ses insinuations sur son besoin de se changer les idées. Elle lui rappelle qu’elle a une équipe qui compte sur elle et que ce n’est pas son travail qui a brisé son couple. Alors qu’elle s’éloigne pour répondre à un appel, Thomas, via le babyphone, l’entend dire : « Les choses ont changé, je vais pouvoir te rejoindre. »

En prison, Luna tente de communiquer avec Chloé pendant la promenade. Elle simule une dispute pour attirer son attention et lui demande de faire passer un message à son avocate lors du prochain parloir. Plus tard, Maître Bataille débarque dans le bureau de Patrick pour évoquer la situation de Cécilia Lopez, incarcérée dans la même unité que Luna. Elle explique que, bien qu’elle n’ait pas pu parler directement à Luna, la grand-mère d’une ancienne co-détenue l’a alertée sur le fait que Cécilia harcèle Luna et menace de la tuer. Elle demande à Patrick d’intervenir, ce qu’il promet de faire.

Alice Bataille alerte ensuite Mirta, lui recommandant de demander l’éloignement de Cécilia pour protéger Luna. Cependant, elle souligne que cela pourrait prendre du temps et propose une autre solution : transférer Luna dans une prison à Rennes, en Bretagne. Mirta, bien que déçue, accepte et demande à Alice de faire le nécessaire pendant qu’elle s’organise.

De son côté, Nisma se rend dans la chambre de Vadim et découvre avec effroi qu’il a un animal de compagnie inhabituel : une araignée ! Terrifiée, elle réalise rapidement qu’il plaisante. Vadim lui avoue qu’il en avait effectivement une, mais qu’il a dû s’en séparer. Il plaisante en affirmant que c’est elle qui l’a mordue, et Nisma finit par le croire.

Plus tard, Nisma raconte à Apolline sa rencontre avec Vadim et son araignée. Apolline reste dubitative, pensant que Vadim manipule Nisma. Pendant ce temps, dans sa chambre, Vadim récupère une énorme araignée et la cache dans une caisse.

VIDÉO Plus belle la vie du 11 décembre 2024 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.