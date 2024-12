Ici tout commence du 16 décembre : Carla en plein dilemme (résumé + vidéo épisode 1068 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 16 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1068 – Carla est abattue ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme pense que Bérénice ne lui pardonnera jamais et elle hésite encore à passer ses examens…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 16 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1068

Soulagée, Rose a enfin retrouvé sa fille, Carla. Mais celle-ci est en pleine détresse : démoralisée, elle porte le poids de ses problèmes familiaux, qui ont brisé son couple avec Bérénice. Le cœur lourd, Carla est persuadée d’avoir perdu l’amour de sa vie à jamais. Rose, profondément émue, cherche à apaiser sa peine et trouver les mots justes pour la réconforter. Pourtant, l’urgence est ailleurs : Carla doit se concentrer sur ses épreuves de cuisine et les réussir. Mais la jeune fille est rongée par les remords. Elle regrette amèrement ses erreurs, consciente d’avoir blessé ceux qui comptent le plus pour elle.

Face à ses doutes grandissants, Carla commence à se remettre en question. Et si son comportement cruel était un héritage de son père ? Ces pensées accablantes bouleversent Rose, qui refuse de laisser sa fille se définir ainsi.



Pendant ce temps là, Clotilde désigne Lionel comme chef pour le menu de Noël de l’institut. Et de son côté, Hortense succombe au charme d’un nouvel homme.

Ici tout commence du 16 décembre 2024 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.