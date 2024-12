Plus Belle La Vie du 16 décembre 2024 : Thomas dérape totalement (résumé + extrait vidéo épisode 235 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 235 de PBLV – Deborah observe sa fille et les Marci de loin cet après-midi dans votre feuilleton « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et elle va faire un malaise…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 décembre 2024 – résumé de l’épisode 235

Deborah est hospitalisée, et Thomas et Gabriel sont à son chevet. Thomas, très affecté, exprime sa peine, mais Gabriel le rassure en lui disant qu’elle est jeune et qu’elle sortira le lendemain. Thomas suggère de l’accueillir à la maison, mais Gabriel trouve que c’est une mauvaise idée, car ils devront rendre Romy à Deborah, qui finira par partir. Thomas, inquiet, redoute qu’elle et sa fille ne se retrouvent dans un foyer.

Au commissariat, Patrick interroge un gardien de prison, qui ne comprend pas sa convocation. Patrick évoque Luna et Cécilia, précisant que cette dernière est en prison pour avoir tenté d’assassiner Luna et qu’elle pourrait chercher à se venger. Il demande au gardien de veiller à ce qu’il n’arrive rien à Luna jusqu’à son transfert. Patrick mentionne avoir lu ses rapports sur Luna, qui sont à charge, et constate que le gardien apprécie Cécilia. Patrick insiste sur la dangerosité de cette dernière, expliquant qu’elle manipule les hommes pour les dépouiller, avant de lui montrer des photos de ses victimes, pour la plupart décédées.



Baptiste, inquiet pour Deborah, demande à Emma si elle peut garder Romy pendant qu’il va voir sa mère à l’hôpital. Emma, souffrant de maux de tête et de nausées, hésite d’abord, mais finit par accepter, appréciant l’effort de Baptiste pour changer et assumer ses responsabilités.

Au Pavillon des Fleurs, Eric et Baram préparent le réveillon de Noël en discutant de leurs traditions. Ariane arrive et lance une blague déplacée : « police, mains en l’air ». Effrayé, Baram préfère s’éclipser. Eric reproche à Ariane son humour, rappelant que Baram est sans papiers. Ariane plaisante sur leur relation, mais Eric nie toute implication romantique.

Baptiste rend visite à Deborah à l’hôpital et lui offre une peluche en forme de kangourou. Elle s’enquiert de Romy, et Baptiste la rassure : elle va bien et Thomas s’en occupe avec dévouement. Deborah confie avoir enquêté sur lui et l’estime comme une bonne personne. Elle explique avoir laissé Romy car elle devait travailler sur un bateau de croisière, mais n’a pas eu le courage d’embarquer, se retrouvant sans abri. Baptiste s’excuse et lui révèle avoir effectué un test ADN, tout en promettant de ne jamais l’abandonner, quel qu’en soit le résultat.

Cécilia répond à la convocation du gardien, qui comprend qu’il a été manipulé. Elle prétend être amoureuse de lui, mais il reste sceptique, suspectant Luna d’avoir influencé le commissaire. Cécilia finit par lui remettre un couteau, lui demandant d’éliminer Luna.

Baptiste informe Thomas que Deborah va sortir de l’hôpital et qu’il compte lui rendre Romy. Thomas désapprouve, mais Baptiste insiste, expliquant qu’il a pris les dispositions nécessaires avec Eric pour s’assurer que Deborah et Romy seront bien encadrées. Il invite Thomas à l’accompagner, et ce dernier demande quelques minutes pour dire au revoir.

Cécilia rend une nouvelle visite à Luna, lui affirmant qu’elle ne la laissera jamais partir. Luna rétorque qu’elle a fait un signalement contre elle et lui ordonne de partir. Plus tard, lors de la promenade, Chloé approche Luna avec des intentions inquiétantes. Comprenant qu’elle est là pour la tuer, Luna lui rappelle les risques. Chloé avoue que Cécilia a menacé sa fille. Luna, dans une tentative d’apaiser la situation, demande à Chloé de lui donner le couteau, afin de leur faire croire que la mission est accomplie.

Blanche rencontre Eric au Pavillon des Fleurs. Il lui demande de reprendre le dossier de Baram, et elle s’interroge sur ses motivations.

Gabriel retrouve Baptiste au bar et discute brièvement de leur quotidien. Emma est à un rendez-vous, Mathis est au parc avec Barbara. Gabriel conseille à Baptiste de développer des amitiés. Eric arrive, cherchant Thomas, qui n’est jamais venu au Pavillon des Fleurs comme prévu. Gabriel, inquiet, suppose que Thomas s’est enfui avec Romy.

VIDÉO Plus belle la vie du 16 décembre 2024 – extrait vidéo

