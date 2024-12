Ici tout commence du 25 décembre : Lionel confronte son père (résumé + vidéo épisode 1075 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 25 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1075 – Stéphane Lanneau est de retour pour Noël dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et si ça réjouit Inès et Zoé, ce n’est pas le cas de Lionel. Il en veut beaucoup à leur père de les avoir abandonnés et laissés sans nouvelle depuis 4 mois !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 25 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1075

Stéphane Lanneau est enfin de retour à l’Institut, pour la plus grande joie de Zoé et Inès, qui retrouvent leur papa avec enthousiasme. Pourtant, cette nouvelle ne fait pas l’unanimité au sein de la famille. Lionel, l’aîné, accueille ce retour avec méfiance et ressentiment. Il ne supporte pas les efforts de Stéphane pour jouer les pères modèles, convaincu qu’ils ne sont qu’une façade. Pour Lionel, Stéphane porte la responsabilité des épreuves que la fratrie a traversées et ne serait jamais revenu de son plein gré. À ses yeux, il reste un père irresponsable, et le pardon semble bien loin…

L’esprit de Noël s’empare de Teyssier, tandis que Constance endosse pour la première fois le rôle de lutin de l’amour. Pendant ce temps, à l’Institut, Sabri tombe sur un cadeau aussi surprenant qu’inattendu.



Ici tout commence du 25 décembre 2024 – extrait vidéo

