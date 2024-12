Ici tout commence du 9 décembre : Antoine et Carla sous le choc du résultat du test (résumé + vidéo épisode 1063 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 9 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1063 – Antoine et Carla sont encore sous le choc du résultat du test adn ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Rose avait raison : Carla est bien la fille de Raphaël !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 9 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1063

Carla ne supporte plus sa situation familiale. Elle refuse désormais de parler à sa mère, malgré les encouragements de sa petite amie, Bérénice. Alors qu’elle traverse le parc de l’Institut, Antoine Myriel l’aborde. Les résultats sont tombés : il n’est pas son père biologique. Pourtant, le sous-directeur de l’Institut souhaite échanger avec celle qui aurait pu être sa fille. Il lui assure qu’il sera toujours présent pour elle et exprime sa déception de ne pas être son père. Touchée, Carla abaisse ses défenses et partage à son tour sa propre déception : Antoine aurait été un bon père. Bien qu’ils n’aient pas de lien de sang, Antoine et Carla réalisent qu’ils partagent désormais une profonde affection mutuelle.

Pendant ce temps là, Inès est grillée… Et Sabri est de retour dans le game.



Ici tout commence du 9 décembre 2024 – extrait vidéo

