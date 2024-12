Tous en cuisine du 9 au 13 décembre 2024 : les recettes de la semaine

Publicité





Tous en cuisine du 9 au 13 décembre 2024 – Cyril Lignac sera de retour ce lundi soir pour une toute nouvelle semaine de recettes spéciales menu de fête de son émission culinaire d’M6 « Tous en cuisine ». Toujours aux côtés de Jérôme Anthony, pour cette période de fêtes, le chef Cyril Lignac vous a concocté de nouvelles recettes et on vous propose de découvrir ce qui vous attend en cette 2ème semaine.





A suivre chaque soir du lundi au vendredi à 18h40 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement.

Tous en cuisine du 9 au 13 décembre 2024 : les recettes de Cyril Lignac cette semaine

– Lundi 9 décembre : ENTRÉE : VELOUTÉ VERT MARBRÉ AUX FANES et PLAT : MA PAËLLA DE FÊTES

– Mardi 10 décembre : ENTRÉE : ŒUFS À LA FLORENTINE et PLAT : BŒUF À LA FICELLE ET LÉGUMES

– Mercredi 11 décembre : PLAT : CHAUSSONS AU CHORIZO, COURGE ET OIGNONS CARAMÉLISÉS et DESSERT : MOUSSE LÉGÈRE CHOCOLAT ET CLÉMENTINE

– Jeudi 12 décembre : ENTRÉE : CARPACCIO DE BETTERAVE AU MUNSTER et PLAT : ROULÉS ALSACIENS AUX LÉGUMES CONFITS

– Vendredi 13 décembre : PLAT : FEUILLETÉS AUX SAINT-JACQUES, SAUCE CHAMPAGNE et DESSERT : PAIN PERDU CARAMÉLISÉ, CRÈME BRÛLÉE VANILLE



Le saviez-vous ?

– Le huitième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°8 », est disponible sur Amazon.

« Tous en cuisine » revient chaque soir du lundi au vendredi dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.