Star Academy du 23 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 23 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.





Au moment du brunch, Marine apprend à Franck à tricoter. Et ils reparlent du prime, ils ont adoré revoir les anciens la veille.







Marlène arrivent pour le débrief, exceptionnellement avec son chien ! Pour le grand solo de Marine, elle était malade et Marlène l’a trouvée très courageuse.

Sur la battle du top 3, Marlène salue leurs performances et avoue que c’était très dur pour eux. Pour Ulysse, Marlène parle de quelques petites faussetés au début, mais elle adore sa voix. Pour Charles, elle lui dit qu’il l’a happée. Pour Marine, Marlène assure qu’elle a franchi un cap en interprétation.



Pour la collégiale sur « All I Want fort Christmas is You », Marlène avoue que c’était difficile à chanter. Les élèves avouent que déjà en répétitions ça n’allait pas, Charles dit qu’ils auraient du l’annuler. Marguerite n’est pas d’accord. Marlène dit que c’était brouillon mais ils ont passé un bon moment.

Pour Franck avec Loïc Nottet, elle a la chair de poule. Mais Franck n’est pas content de lui, il pense que ça aurait pu être beaucoup mieux.

Pour Marguerite et Raphaël, elle avoue qu’au début elle n’était pas vraiment là. Marlène l’a trouvée incarnée et splendide.

Pour le duo de Charles et Ulysse sur « Le portrait », Marlène dit à Ulysse de faire attention avec son accent.

Après le débrief, Marine est encore mal. Elle n’est pas satisfaite de sa presta malgré les compliments de Marlène.

Direction le théâtre pour rejoindre Michaël Goldman pour l’annonce des évaluations. Il leur explique que c’est la semaine carte blanche, ils vont avoir plusieurs décisions à prendre. Le premier choix, c’est celui d’un medley pour le prime ! Michaël leur présente les 3 thèmes, Marguerite n’a pas le même avis que les autres. Ils galèrent pour prendre une décision. Ils finissent par choisir le thème « cow-boy ».

Pour les évaluations, là aussi ils ont un choix à faire. Ils ont deux boites : « Une couleur, une chanson » et « Musiques de films ». Ils doivent choisir la boite et ensuite l’ouvrir et se répartir les 6 chansons. Il n’y aura plus de top 3 et ils auront aussi une évaluation de danse ! Ebony et Charles décident de ne pas faire les évaluations. Pour les autres, difficile encore de se mettre d’accord. Ils finissent par opter pour « Une couleur, une chanson ».

Après un long débat, ils retournent voir Michaël pour annoncer leurs choix : Marine chantera « Le bleu lumière » du film d’animation Vaïana, Marguerite « Le paradis blanc » de Michel Berger, Franck « Back to black » d’Amy Whinehouse, et Ulysse « White flag » de Dido. Michaël ajoute qu’ils vont aussi devoir choisir des duos.

Ulysse repart abattu, il pense qu’il sera forcément nommé. Et au moment de choisir des duos, Charles dit qu’il n’a pas son mot à dire. Marine voulait faire un duo avec Franck mais Charles râle et veut son duo avec Marine. Elle décide d’accepter pour lui faire plaisir.

Charles appelle sa mère, elle trouve qu’il fait une grosse erreur en refusant de faire l’évaluation. Il n’apprécie pas mais elle insiste. Marine et Ulysse le rassurent : eux non plus ne l’aurait pas faite cette semaine.

Le téléphone sonne, Marine décroche. C’est Michaël pour connaitre les duo : Ulysse-Ebony, Franck-Marguerite, Marine-Charles.

Dans le calendrier de l’avent, ils doivent choisir une soirée : summer party ou soirée de Noël réconfortante. Ils choisissent la soirée de Noël réconfortante ! Ils ont des pyjamas de Noël, chocolats chauds, et chants de Noël.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 23 décembre

