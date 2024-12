Ici Tout Commence spoiler : Rose et Marc, le bisou ! (vidéo épisode du 18 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On a envie de dire : enfin ! Rose et Marc vont sauter le pas et s'embrasser dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Dans quelques jours, ces deux là cèdent à leur attirance…











Rose est préoccupée par sa fille. Bien que Carla ait repris contact avec elle, ses réponses restent vagues et peu claires… Rose en parle à son fidèle ami, Marc Leroy, qui, touché par la situation et ressent une affection particulière pour elle.

Leur conversation devient alors plus intime et ambiguë. Depuis quelque temps, Marc et Rose partagent une relation marquée par une grande tendresse et une complicité profonde. Mais est-ce uniquement de l’amitié ? Emportés par l’euphorie du moment, elle lui donne un baiser passionné, franchissant ainsi un nouveau pas.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1070 du 18 décembre 2024, Rose et Marc en couple

