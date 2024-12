Ici Tout Commence spoiler : Solal et Zoé se retrouvent... (vidéo épisode du 31 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Et si le dernier jour de l’année était propice à un rapprochement entre Solal et Zoé dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Lors de la soirée du Nouvel An, ces deux là vont retrouver leur complicité…











Alors que toute l’école célèbre à fond la soirée nouvel an sur le thème des années 80, Solal repère aussitôt Zoé qui entre sur la piste de danse. Un peu gênés, mais ravis, ils découvrent qu’ils ont assortis leurs costumes sans même s’être concertés !

Inspirés par un film culte, ils forment un duo parfaitement assorti. Et lorsque la musique démarre, ils ne résistent pas à l’envie de faire vibrer le dancefloor ensemble… Tout l’institut les regarde danser ! Entre Zoé et Solal, ça semble être une évidence.

