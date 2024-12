Ici Tout Commence spoiler : Teyssier annonce une épreuve surprise (vidéo épisode du 17 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – La dernière épreuve des examens trimestriels de première année aura lieu la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Teyssier annonce que cette épreuve surprise s'intitule « l'esprit de Noël ».





Les élèves doivent cuisiner un plat ou un dessert à partir des ingrédients que les deux chefs mettent à leur disposition !







Ils découvrent qu’il n’y a pas beaucoup de choix et alors qu’ils réfléchissent, Gaspard prend directement ce qui les intéresse. C’est ensuite la guerre et Zoé se retrouve avec quasiment plus rien sur la desserte…

Teyssier explique à Olivia que c’est exactement ce qu’il avait prédit…



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1069 du 17 décembre 2024, Carla se dénonce

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.