C dans l’air du 13 décembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 13 décembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 13 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Macron : la carte Bayrou

Après de nombreux rebondissements, François Bayrou a été nommé Premier ministre, devenant ainsi le sixième chef de gouvernement sous Emmanuel Macron et le quatrième de 2024. À 73 ans, le président du Modem, figure historique de la politique française et ancien candidat à trois reprises à l’élection présidentielle, succède à Michel Barnier. La passation de pouvoir est programmée à 17h à Matignon.



D’importants défis attendent le nouveau locataire de la rue de Varenne. En priorité, il devra s’attaquer au budget 2025, resté en suspens après une motion de censure, et répondre à la colère des agriculteurs ainsi qu’aux nombreuses annonces de plans sociaux. La dette et le déficit, qualifiés de « réalité incontournable » par Michel Barnier, seront également au cœur des débats. Un projet de « loi spéciale » sera examiné dès lundi à l’Assemblée nationale pour éviter une paralysie de l’État.

Cependant, François Bayrou devra composer avec une Assemblée nationale fragmentée et l’absence de majorité absolue. Il a affiché sa volonté de réconciliation, citant Henri IV comme source d’inspiration. « Un chemin pour réunir les gens au lieu de les diviser est nécessaire », a-t-il déclaré lors de sa nomination.

Les réactions politiques sont contrastées. Si la majorité macroniste salue ce choix, l’opposition est unanime dans ses critiques. La France Insoumise (LFI) a annoncé le dépôt d’une motion de censure, qualifiant cette nomination de « bras d’honneur à la démocratie ». Les écologistes et les communistes appellent également à un changement de cap politique, tandis que les socialistes posent des conditions, comme l’abandon du recours au 49.3 et des gages d’ouverture. À droite, Marine Le Pen a exhorté François Bayrou à écouter les oppositions et à proposer une politique budgétaire raisonnable, tout en avertissant qu’un prolongement du macronisme mènerait à l’échec.

Dans ce climat tendu, la composition du futur gouvernement sera scrutée avec attention, alors que François Bayrou tente de construire une coalition capable de surmonter les divisions et de mener à bien son programme.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 13 décembre 2024 à 17h40 sur France 5.