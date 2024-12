« L’âge de glace 2 » et « L’âge de glace 3 » rediffusés cet après-midi sur TF1 (25 décembre)

Publicité





Les films d’animation « L’âge de glace 2 » et « L’âge de glace 3 » sont en mode rediffusions ce mercredi après-midi sur TF1. Comme chaque après-midi des vacances de Noël, la chaîne se charge d’occuper vos enfants !





A suivre dès 14h sur TF1, ou via la fonction direct de MYTF1.







« L’âge de glace 2 » : l’histoire

Depuis que les glaces fondent et que les températures augmentent, Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego le tigre profitent d’une existence paisible. Mais cette tranquillité est de courte durée ! Un immense barrage de glace, qui retient l’océan, menace de céder sous l’effet du réchauffement climatique, risquant d’engloutir leur habitat. Ils doivent impérativement traverser la vallée et atteindre l’autre extrémité avant que le pire ne se produise…

Avec : Elie Semoun (Sid (Voix française)), Vincent Cassel (Diego (Voix française)), Gérard Lanvin (Manny (Voix française)), Christophe Dechavanne (Crash (Voix française))



Et à 15h50, découvrez la suite avec « L’Âge de glace 3 – Le Temps des dinosaures ».

« L’Âge de glace 3 – Le Temps des dinosaures » : l’histoire

Les quatre amis préhistoriques se lancent dans de nouvelles aventures palpitantes. Dans ce troisième volet de la saga, une bourde de Sid les entraîne sous leurs terres glacées, au cœur d’un monde inconnu et dangereux : celui des dinosaures ! Face à ces créatures redoutables, ils devront faire preuve d’unité, protéger Ellie, qui attend un heureux événement, et compter sur l’aide de compagnons excentriques pour regagner la surface indemnes. Et Scrat, dans tout ça ? Pris entre son insatiable obsession pour son gland et une rencontre inattendue avec le grand amour, il doit faire un choix déchirant. Quel dilemme !

Avec les voix de : Vincent Cassel (Diego), Gérard Lanvin (Manny), Elie Semoun (Sid), Christophe Dechavanne (Crash)