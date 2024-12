Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 12 décembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 10)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 12 décembre 2024 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 10 de la saison 13 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





A l’issue de cet épisode spécial amour, c’est Laurène qui a été éliminée.







Ce soir, Romain était de retour après avoir remporté l’ultime duel dans la tente de la seconde chance.

Sur l’épreuve créative, les pâtissiers ont dû donner une véritable leçon de séduction au jury ! Lors d’un rendez-vous galant avec Cyril et Mercotte, ils ont dévoilé leurs atouts charme en gâteau.



Pour l’épreuve technique, les pâtissiers devaient réaliser une recette du talentueux Titouan Claudet, chef pâtissier prodige venu de Genève. Celui-ci avait mis toute sa créativité et son cœur pour créer le délicieux gâteau « dîner romantique ». C’est Timothée qui a encore une fois remporté l’épreuve, suivi de Benjamin et Romain. Laurène a fini dernière.

Et enfin sur l’épreuve surprise, les pâtissiers ont dû réaliser un gâteau entièrement dédié à l’amour, mettant à l’honneur l’ingrédient le plus sensuel : la fraise ! Ils ont pâtissé en binôme avec un ancien gagnant du Meilleur Pâtissier, profitant de son expérience. Le duo qui a réalisé le meilleur gâteau a remporté le cupcake d’or : il s’agit de Tsiory, qui était en binôme avec Elodie !

Le Meilleur Pâtissier du 12 décembre 2024 : Romain tablier bleu, Laurène éliminée

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Ça se jouait entre Romain et Benjamin. Et c’est finalement Romain qui l’a eu ! Et ils ont choisi d’éliminer Laurène.

Rendez-vous le jeudi 19 décembre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 11. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.