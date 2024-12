« L’enquête Corse » : votre film ce soir sur France 3 (22 décembre 2024)

Publicité





« L’enquête Corse » au programme TV du dimanche 22 décembre 2024 – Ce dimanche soir à la télé, c’est une rediffusion qui vous attend France 2. La chaîne vous propose de voir ou revoir la comédie d’Alain Berbérian « L’enquête Corse » avec Jean Reno, Christian Clavier et Caterina Murino dans les rôles principaux.





Une énième rediffusion à suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming via la site et/ou l’application France.TV via sa fonction direct.







L’enquête Corse, le résumé

Pour le détective Jack Palmer, retrouver Ange Leoni et lui remettre un titre de propriété semble n’être qu’une mission parmi tant d’autres, a priori simple. Cependant, Ange Leoni n’est pas un homme ordinaire : il vit en Corse et figure parmi les principaux chefs indépendantistes activement recherchés par les forces de l’ordre. Convaincu d’accomplir cette tâche sans encombre, Palmer débarque sur l’île de Beauté, où il découvre rapidement que rien ne fonctionne comme ailleurs. Déterminé, il refuse d’abandonner son enquête, malgré une série d’épreuves inattendues : enlèvements rocambolesques, manipulations complexes, fuites audacieuses, rencontres insolites et explosions spectaculaires. Palmer parviendra finalement à retrouver Leoni. À travers cette quête, il découvrira non seulement le véritable secret de la Corse, mais aussi une toute nouvelle philosophie de la vie.



« L’enquête Corse » : bande-annonce vidéo

(Re)découvrez la bande-annonce de votre film