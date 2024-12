Les 12 coups de midi : Emilien éliminé avant la fin de l’année ? Réponse !

Publicité





Les 12 coups de midi, les infos sur l’élimination d’Emilien – Emilien sera-t-il éliminé avant la fin de l’année dans le jeu quotidien de TF1 « 12 coups de midi » ? Une fois n’est pas coutume, les tournages n’ont que très peu d’avance sur la diffusion du jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1.











Et alors que les tournages ont repris la semaine dernière après une pause de plusieurs mois pour cause de tournage de Léo Mattéï, Emilien a-t-il été éliminé ?

La réponse est… non ! De nouvelles émissions ont été tournées pour des diffusions jusqu’au 23 décembre et Emilien est toujours Maître de Midi. Cette semaine, ils tournent le prime « Les 12 Coups de Noël » et il faudra patienter quelques jours avant le tournage des émissions de la fin de l’année. Mais Emilien peut toujours théoriquement être éliminé fin décembre !

En attendant, retrouvez Emilien vendredi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».



