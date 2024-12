Ici Tout Commence spoiler : Lionel apprend une grande nouvelle (vidéo épisode du 16 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Pour clôturer une année pour le moins compliquée, Lionel va enfin avoir une grande et belle nouvelle dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la cheffe Armand lui annonce qu’elle l’a choisi pour être le chef de la brigade du menu de Noël !











Clotilde a une nouvelle importante à partager avec Lionel Lanneau : elle souhaite lui confier le rôle de chef de brigade pour le grand menu de Noël de l’Institut. À peine commence-t-elle à exprimer sa proposition que Lionel accepte avec enthousiasme.

Le jeune cuisinier déborde déjà d’idées originales pour impressionner les convives. Cependant, Clotilde Armand ne partage pas tout à fait sa vision : elle le rappelle rapidement à l’ordre, insistant sur l’importance d’avoir un menu traditionnel qui reflète l’esprit de l’Institut et non pas un menu végétarien. Malgré ce recadrage, Lionel reste motivé et déterminé à célébrer Noël comme il se doit !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1068 du 16 décembre 2024, Lionel chef de la brigade de Noël

