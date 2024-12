C dans l’air du 12 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 12 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Le nom du prochain Premier ministre sera-t-il dévoilé ce soir ? Le président Emmanuel Macron a décidé de raccourcir sa visite en Pologne pour « rentrer à Paris le plus tôt possible », selon une annonce de l’Élysée ce jeudi 12 décembre. Prévu initialement pour visiter le musée de l’Insurrection de Varsovie à 16 heures, le chef de l’État a annulé cet événement pour regagner la France en début de soirée. Cette décision alimente les spéculations sur une imminente nomination d’un successeur à Michel Barnier à Matignon, d’autant qu’Emmanuel Macron s’était engagé, mardi, lors d’une réunion à l’Élysée avec les représentants des forces politiques de l’Assemblée nationale (à l’exclusion du RN et de LFI), à effectuer cette annonce avant la fin de la journée de jeudi.

Pendant ce temps, à l’Assemblée nationale, Bruno Le Maire, ancien ministre de l’Économie et des Finances, était auditionné par la commission des finances sur le « dérapage budgétaire » de 2024. L’audition a été particulièrement tendue, l’ex-ministre rejetant la responsabilité de la détérioration des comptes publics des années 2023 et 2024. « La dégradation brutale des comptes publics est d’abord due à une erreur de prévision des recettes », a-t-il affirmé, tout en dénonçant l’ »hypocrisie » des députés, qu’il accuse de « taxer, dépenser, censurer ». S’adressant directement aux membres de la commission, Bruno Le Maire a lancé : « En sept jours, avec la censure, vous avez à nouveau fait dérailler la France. »



La commission des finances, dotée des pouvoirs d’une commission d’enquête pour six mois, mène des investigations approfondies sur les écarts entre les prévisions fiscales et budgétaires pour 2023 et 2024. Le déficit public est désormais attendu à 6,1 % du PIB pour cette année, un écart important par rapport aux prévisions de 4,4 % annoncées à l’automne 2023 et de 5,1 % révisées au printemps dernier par le précédent exécutif. Plusieurs auditions doivent éclairer les causes de ces écarts, tandis que la commission examine également un projet de loi spéciale cet après-midi pour permettre à l’État de fonctionner en attendant l’adoption d’un budget 2025.

Une semaine après le renversement du gouvernement Barnier par une motion de censure, les interrogations persistent : qui sera nommé à Matignon ? Quelle orientation politique sera donnée au pays ? Et surtout, qui porte la responsabilité du dérapage budgétaire qui inquiète autant les entreprises que les ménages, dans une économie marquée par une perte de confiance et un ralentissement des investissements ?

