« Les mystères du Clos des Lilas » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 3 (7 novembre 2024)

Publicité





« Les mystères du Clos des Lilas » au programme TV du 7 novembre 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Les mystères du Clos des Lilas », avec Fanny Cottençon et Blandine Bellavoir dans les rôles principaux.





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Les mystères du Clos des Lilas » : l’histoire

Anna, 35 ans, capitaine de gendarmerie et célibataire, est confrontée à une enquête délicate : Mylène, 60 ans, pianiste concertiste de renommée internationale, a été retrouvée morte dans sa maison de campagne, étouffée dans son sommeil. Alors qu’Anna débute son investigation, sa mère Catherine, 58 ans, journaliste venue de Paris pour un mois de vacances, décide de s’impliquer dans l’affaire sous prétexte d’en faire un article. Entre Anna et Catherine, les tensions sont palpables : envahissante et intrusive, Catherine a toujours eu du mal à respecter les limites que sa fille peine à poser. Malgré leurs différends, mère et fille vont devoir unir leurs forces pour explorer l’entourage de la victime, découvrant un univers bien plus cruel et complexe qu’elles ne l’avaient imaginé.

Casting : interprètes et personnages

Avec Fanny Cottençon (Catherine Lidman), Blandine Bellavoir (Anna Lidman), Piérick Tournier (Pierre Adam), Julie Dray (Claire Favin), Emmanuelle Bouaziz (Laurence Esteban), Noemie Zeitoun (Julia Weber), Aurelie Konaté (Naomie Lejeune), Christophe Gendreau (Marc Fos), Laurent Secco (Antoine Miron), Loic Risser (le procureur)…

Avec la participation de Marie Rousseau (Mylène Kalbat)



Publicité