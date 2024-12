Star Academy du 7 décembre : le 9ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (liste chansons)

Publicité





Star Academy du 7 décembre 2024, le prime 9 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le neuvième prime en direct de la Star Academy 2024. Une soirée à l’issue de laquelle un académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 7 décembre 2024, le programme du prime 9

Ce soir, c’est le huitième prime de la Star Academy. Un prime spécial comédies musicales pour élèves encore en compétition ! Ils seront épaulés par Amir, Camille Lellouche, Emmanuel Moire, Patrick Bruel et Carbonne.

Les nominés – Maureen et Charles – défendront leur place avec chacun une chanson. Le public vote depuis mercredi soir pour sauver l’un d’entre eux ! On connaitra le verdict en fin de soirée.



La liste des chansons du prime

En duos avec les artistes :

– Amir et Franck « Can you fell the love tonight »

– Camille Lellouche et Marguerite « Ziggie »

– Emmanuel Moire et Marine « Mon essentiel »

– Emmanuel Moire et Ulysse « Être à la hauteur »

– Patrick Bruel et Ebony « The Winner Takes It All » d’ABBA

– Carbonne et Maïa « Imagine »

Entre académiciens

– Marine et Ulysse « Come What May » de Moulin Rouge

– Ebony, Maïa, Marguerite et Marine : tableau Bollywood sur « Toxic » de Britney Spears avec une compagnie de danse

Collégiales

– l’hymne « Recommence moi »

– « Quand on arrive en ville » avec Nikos Aliagas en guest

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Charles « Le temps des cathédrales » de Notre Dame de Paris

– Maureen « Hopelessly Devoted To You » de Grease

Ils chanteront aussi ensemble « La Belle et la Bête »

VIDÉO Star Academy du 7 décembre, la bande-annonce

vidéo à venir

Sondage Star Academy nominations semaine 8