« Prodiges », c’est ce soir sur France 2 (19 décembre 2024)

« Prodiges » au programme TV du 19 décembre 2024 – Ce soir sur France 2 les « Prodiges », le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année, est de retour ! Cette nouvelle édition promet de jolis moments, remplis d’émotions, dans un écrin aux couleurs de Noël.





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay, streaming vidéo sur France.TV.







« Prodiges 2024 » : présentation

Pour cette nouvelle saison, Faustine Bollaert reprend les rênes de l’émission, toujours accompagnée d’un jury prestigieux : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le renommé violoncelliste Gautier Capuçon, et Julie Fuchs, soprano récompensée par trois Victoires de la musique classique. Toutefois, lors de la grande finale de cette onzième édition, Julie Fuchs passera le flambeau à Axelle Saint-Cirel, la mezzo-soprano qui avait marqué les esprits en interprétant la Marseillaise lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Cette année encore, les téléspectateurs auront le plaisir de suivre trois soirées exceptionnelles. 24 jeunes talents, âgés de 8 à 15 ans, se produiront sur scène lors de deux demi-finales avant de s’affronter en grande finale. Ces prodiges du classique, répartis entre le chant, la danse et la pratique instrumentale, tenteront de séduire le jury et le public par leur virtuosité. À l’issue de la première soirée, le jury devra sélectionner les deux meilleurs talents dans chaque catégorie parmi les 12 participants.



Les jeunes artistes seront accompagnés par la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani et son orchestre Divertimento, garantissant des prestations d’une qualité remarquable.

Parrain de cette saison, Sofiane Pamart, l’un des pianistes les plus influents de sa génération, apportera son éclat à l’émission. Réputé pour son style unique, mêlant classique et modernité, il a conquis les scènes internationales, de l’Accor Arena aux tournées en Europe, en Asie et aux États-Unis. Avec plus de 500 000 albums vendus, sa carrière florissante fait de lui une source d’inspiration inestimable pour les jeunes prodiges.