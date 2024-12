Le Meilleur Pâtissier du 19 décembre : l’épisode 11 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 19 décembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Aujourd’hui, pour les quarts de finale, « Le Meilleur Pâtissier » s’envole pour la première fois vers le soleil du Portugal, pays du fado, de Ronaldo et du pastel de nata !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 19 décembre 2024, présentation de l’épisode 11 « Le Portugal »

Épreuve créative : voyage au Portugal en gâteau

Les pâtissiers devront concevoir une création qui transporte instantanément le jury au Portugal ! Tramway jaune de Lisbonne, vagues de Nazaré, morue ou même Cristiano Ronaldo : ils devront capturer l’essence du pays à travers un gâteau capable de faire voyager Cyril et Mercotte au premier regard.

Épreuve technique : l’incroyable « gâteau oiseau en mosaïque » de Jorge Cardoso

Jorge Cardoso, champion du monde de pâtisserie et chef portugais le plus médaillé, dévoilera sa recette du célèbre « gâteau oiseau en mosaïque », un hommage aux carreaux de mosaïque portugais. Les pâtissiers, yeux bandés, goûteront les six préparations composant ce gâteau. Chaque saveur devinée leur donnera accès à une partie de la recette. Qui saura déchiffrer les subtilités gustatives pour reconstituer cette œuvre complexe ?



Épreuve surprise : le cultissime pastel de nata

Place à la réinterprétation du pastel de nata, icône de la pâtisserie portugaise ! Pour veiller à ce que les candidats respectent l’essence de ce dessert traditionnel, Cyril et Mercotte seront épaulés par des ambassadrices de la gastronomie portugaise, expertes en la matière. Ensemble, ils décerneront le cupcake d’or, garantissant une précieuse immunité.

Qui gagnera l’immunité ? Qui décrochera le tablier bleu ? Et qui devra malheureusement quitter l’aventure ?

Le Meilleur Pâtissier saison 13, rappel de la présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !