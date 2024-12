Publicité





Reportages découverte du 7 décembre 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Reportages découverte du 7 décembre 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Friches, usines, travaux : le bon plan » (inédit)

La désindustrialisation progressive de nos villes a laissé derrière elle de curieuses cicatrices : entrepôts désertés, usines abandonnées, anciennes manufactures et friches industrielles. Au fil des années, ces stigmates métalliques se sont corrodés, devenant les vestiges rouillés d’un monde révolu. En France, on dénombre pas moins de 4 000 friches industrielles, s’étendant sur une surface de 100 000 à 150 000 hectares. Ces usines fantômes, bien que laissées à l’abandon, sont parfois sur le point de renaître.

Aujourd’hui, certains de ces bâtiments trouvent une nouvelle vocation. Ils sont rénovés, réhabilités et transformés en espaces de vie, d’habitation, de culture ou de loisirs. Redonner vie à ces structures vieillissantes, c’est le défi qu’ont relevé de nombreux Français. Malgré l’ampleur de la tâche, ils ont choisi de métamorphoser ces lieux oubliés en symboles d’un renouveau.

A 14h50 : « Jouets de Noël : les défis du Made in France » (rediffusion)



Chaque année, plus de 2 000 nouveaux jeux et jouets débarquent sur le marché français. Pourtant, rares sont ceux qui arborent fièrement l’étiquette « Made in France » sous le sapin de Noël.

Si le Scrabble reste le jeu préféré des Français, de jeunes créateurs et artisans rivalisent d’ingéniosité pour concevoir des jeux et jouets fabriqués localement. Mais dans un contexte d’inflation et face à la concurrence des produits asiatiques, comment parviennent-ils à proposer des prix compétitifs ?

Pendant plusieurs mois, une équipe de « Reportages Découverte » a suivi ces entrepreneurs audacieux qui, parfois au péril de leur équilibre financier, s’engagent à produire des jouets « made in France ».