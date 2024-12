Star Academy 2024 : le programme des évaluations de la semaine 11

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 11 – Nouveau dimanche à 6 au château de la Star Academy au lendemain de la qualification d’Emma pour la tournée hier soir.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des onzièmes évaluations, qui auront lieu mardi matin.







Star Academy, des évaluations spéciales semaine carte blanche

Pour ces évaluations, les élèves ont du choisir une boite contenant des titres de chansons et faire leur choix pour que personne n’ait la même ! Le choix a été long et compliqué, ils ont finalement choisi la boite « Une couleur : une chanson » et les titres suivants :

– Marine « Le bleu lumière » du film d’animation Vaïana

– Marguerite « Le paradis blanc » de Michel Berger

– Franck « Back to black » d’Amy Whinehouse

– Ulysse « White flag » de Dido



Ebony, malade mais déjà immunisée, n’était pas là pour faire son choix tandis que Charles, immunisé lui aussi, a choisi de ne pas faire ces évaluations.

Ils auront également une danse. A l’issue des ces évaluations, 2 élèves seront nominés et soumis aux votes du public.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.