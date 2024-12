Les mystères de l’amour : le prime « Et si on se mariait pour Noël » ce soir sur TMC (22 décembre 2024)

Publicité





Le prime de Noël de la série « Les mystères de l’amour », c’est ce dimanche soir sur TMC !





Rendez-vous dès 21h10, juste après l’épisode hebdomadaire, sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Les mystères de l’amour : et si on se mariait pour Noël, l’histoire

C’est enfin le grand jour ! Fanny et Christian célèbrent leur remariage le jour de Noël. John et Johanna arrivent tout droit des États-Unis pour assister à cet événement unique. Les équipes de Sandra Wolf sont mobilisées pour couvrir chaque instant de la cérémonie. Pendant ce temps, Yves s’efforce de rapprocher sa sœur Jeanne et Pierre. Cependant, Pierre et John sont victimes d’un braquage orchestré par deux individus…

Le casting et les guests

Avec : Hélène Rollès (Hélène Girard), Patrick Puydebat (Nicolas Vernier), Elsa Esnoult (Fanny Greyson), Sébastien Roch (Christian Roquier), Cathy Andrieu (Cathy Andrieu), Laure Guibert (Bénédicte Breton), Laly Meignan (Laly Pollei), Tom Schacht (Jimmy Werner), Isabelle Bouysse (Jeanne Garnier), Carole Dechantre (Ingrid Soustal), Macha Polikarpova (Olga Poliarva), Lakshan Abenayake (Rudy Ayake), Frank Delay (Pierre), Marjorie Bourgeois (Stéphanie Dorville), Jean-Luc Voyeux (Gueant), Richard Pigois (John Greyson)



Et avec la participation de : Bradley Cole (Brad), Rochelle Redfield, Camille Raymond, Magalie Madison, Bruno Le Millin, Mallaury Nataf (Lola)

Extrait vidéo

Kidnapping, mariage, drama…un Noël riche en rebondissements 💢 Les mystères de l’amour, dimanche soir sur TMC et TF1+. pic.twitter.com/39bB6EZPxU — TMC (@TMCtv) December 20, 2024

Trois épisodes exceptionnels en prime time, avec du rire, de l’émotion et surtout beaucoup d’amour !