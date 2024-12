Star Academy du 10 décembre 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 10 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de lundi des académiciens.











Une journée marquée par les évaluations. Ulysse ouvre le bal, il chante « Adieu » de Jérémy Frérot (playlist de Sofia). Sofia pense qu’il doit travailler encore plus la précision. Hugue l’a trouvé encré mais sent des limites au niveau vocal. Michaël explique qu’il y avait trop de faussetés.

Maïa interprète « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman. Michaël explique qu’elle a fait des efforts mais elle avait peur, ce n’était pas une parfaite maîtriste du tempo. Mais c’est globalement une belle évaluation. Sofia parle d’un joli moment mais Hugues n’a pas été touché.

Franck passe ensuite sur « Easy on me » d’Adele (choix de Michaël). Marlène avoue que la chanson lui allait bien, mais il a trop voulu matcher la musicalité d’Adèle. Michaël a eu des frissons mais Sofia note des compensations au niveau du larynx.



Marguerite interprète « Isn’t She Lovely » de Stevie Wonder (choix de Malika). Sofia pense qu’elle n’était pas tout à fait dans le rythme. Michaël pense que ça marchait même si vocalement il y avait des limites.

Charles interprète « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman. Marlène assure que c’est le premier qui l’a chopée, elle a eu la chair de poule. Michaël salue l’interprétation et Sofia se dit bouleversée. Hugues parle d’une prestation très réussie.

Ebony chante « Easy on me » d’Adele. Elle rentre au château en pleurant, elle dit avoir chanté faux. Pourtant Michaël dit avoir pris une claque. Et Sofia a trouvé ça magnifique. Hugues a trouvé ça incroyable !

Marine termine sur « Amoureuse » de Véronique Sanson (choix de Hugues). Hugues est mitigé. Sofia a trouvé ça désincarné. Michaël pense qu’elle s’éparpille trop.

Dans le calendrier de l’avent, les élèves découvrent qu’ils auront un showcase et dédicaces samedi ! Ils sont ravis.

Place ensuite au cours de sport avec Ladji. Et le lutin farceur s’attaque à la garde de robe de Maïa ! C’est Ebony et Charles qui sont derrière.

Connexion avec le château : Michaël annonce que Franck est 3ème, Charles 2ème et Ebony 1ère. Marine, Marguerite, Maïa et Ulysse sont nominés.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 10 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.