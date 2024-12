C à vous du 10 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 10 décembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Budget : la « loi spéciale » présentée mercredi en conseil des ministres. On reçoit Laurent Saint-Martin, ministre démissionnaire chargé du Budget et des Comptes publics dans C à vous

🔵 Les médicaments antirhume, jugés dangereux, retirés de la vente libre. On en parle avec Nicolas Berrod, journaliste chez “Le Parisien-Aujourd’hui en France”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Dufossé, chef et propriétaire du Château de Beaulieu à Busnes (Pas-de-Calais)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Jamel Debouzze, Alban Ivanov et Gwendal Marimoutou pour le film “Mufasa : le roi lion” en salle le 18 décembre; et Damso, pour l’album “J’ai menti” déjà disponible. Son prochain album “Beyah” sort le 30 mai

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 10 décembre 2024 à 19h sur France 5.