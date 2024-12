Star Academy du 15 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 15 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de samedi des académiciens.





Les élèves se préparent pour leur premier showcase dans un centre commercial parisien.







Ils partent dans le bus, direction Beaugrenelle. Fanny est avec eux. Elle leur conseille de garder la barre haute, de faire quelque chose de propre.

Plein de gens les reconnaissent dans la rue. Ebony remarque sa tante est là ! Ils arrivent et prennent un bain de foule.



Au moment des balances, les académiciens sont un peu stressés. Marine est choquée d’entendre à quel point les gens crient son nom !

Le showcase commence avec l’hymne « Recommence moi ». Ebony et Marguerite enchainent avec « La grenade » de Clara Luciani. Franck et Marine chantent ensuite « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai » de Francis Cabrel. Ulysse et Charles chantent ensuite « Dis moi » de BB Brunes. Ils terminent sur « Et si tu sens ».

Fanny les félicite ensuite. Et ils vont à la rencontre des gens pour les dédicaces et photos.

Retour dans le bus direction Dammarie-les-Lys. Ils sont choqués qu’il y ait eu autant de monde. Ils rentrent, mangent et appellent leurs proches.

Marine rappelle à Ebony qu’elle a tiré une carte massage la veille, elle a décidé que ça serait elle. Tout le monde se couche ensuite.

On découvre un aperçu du Debrief de dimanche. Sur la chanson des nommés sur « Mourir sur scène », Marlène pense qu’Ulysse se met lui-même des limites. Elle veut qu’il prenne confiance dans sa voix.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 15 décembre

Rendez-vous demain à 16h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.