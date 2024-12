Les Enfants de la Télé du 15 décembre : les invités de Laurence Boccolini ce soir

Publicité





Les Enfants de la Télé du 15 décembre 2024, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 15 décembre 2024 : les invités

Ce soir, Laurence Boccolini est en mode best-of. Revivez les meilleurs moments de l’émission avec les invités reçus depuis le début de la saison : us, Julian Bugier, Charlotte de Turckheim, Le Filip, Isabelle Ithurburu, Amanda Lear, Nadia Roz, Hatik, Valérie Bonneton, Kad Merad, Alexia Laroche-Joubert, Geremy Credeville, Philippe Candeloro, Laurent Mariotte, Odile Vuillemin, Grégoire Bonnet, Gérard Jugnot, Chimène Badi, Laurent Gerra, Patrick Sabatier, Helene Mannarino, Michel Fugain, Alex Vizorek, Catherine Lara, Az, Carole Rousseau, Max Boublil, Claire Nadeau, Michel Jonasz, Elsa Fayer, Issa Doumbia, Aurélie Casse, Stéphane Freiss, Stomy Bugsy, Thomas Croisière, Shy’m, Dounia Coesens, Patrick Préjean, Barbara Schulz, Booder, Michaël Youn, Isabelle Vitari, Alexandra Vandernoot, Jean-Pierre Foucault, Loup-Denis Elion, Arnaud Tsamère, Lucien Jean-Baptiste, Antoine Duléry, Dany Brillant, Diego Buñuel, Melha Bedia, Marie-Anne Chazel, Aliocha Schneider, Michel Leeb, Marianne James et Nicolas Duvauchelle.

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.



Extrait vidéo

