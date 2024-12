Star Academy du 2 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 2 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de dimanche des académiciens au château.





Après un brunch, Marlène arrive pour le traditionnel Débrief du prime. Elle les félicite pour la tournée et leur conseille de ne pas se reposer sur leurs lauriers.







Pour Maureen et Ebony sur « L’envie », Maureen avoue avoir eu un souci avec ses ears et du coup elle s’est loupée. Marlène leur explique que sur la tournée il faudra réagir différemment.

Pour les prestations solos des nommés, Franck et Ulysse reconnaissent qu’ils ont chanté faux, Marlène leur donne des conseils.



Pour Marine, Marlène la félicite. Elle trouve qu’elle est aussi drôle qu’elle chante bien !

Quand Marlène débriefe Marguerite pour son duo avec Pierre, elle trouve qu’elle a de plus en plus une singularité comme Pierre. Et elle leur spoile la semaine comédies musicales qui les attend.

La sonnerie du calendrier de l’avent retentit pour la première fois ! C’est Kendji Girac qui sort de la porte ! Il leur emmène des cookies et leur donne de précieux conseils. Il se met ensuite à la guitare et chante avec eux.

Michaël arrive ensuite pour l’annonce des évaluations. Elles vont avoir lieu en deux temps : lundi ils seront évalués en deux groupes sur « Encore et encore » de Francis Cabrel. Et le groupe qui remportera la victoire sera immunisée pour les évaluations de mardi ! Et à l’issue de celles de mardi, il n’y aura que 2 nommés et désormais seul le public votera !

Les groupes se forment. Marine, Maureen, Ulysse et Charles se mettent ensemble. En face, Ebony, Franck, Marguerite et Maïa sont donc ensemble, Marine s’inquiète.

Place aux répétitions des évaluations, Ebony trouve que ce que prépare le groupe adverse est stylé et ça lui fait peur. Ulysse appelle sa soeur, qui est super contente pour lui pour la tournée et lui donne des conseils pour l’évaluation.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 2 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.