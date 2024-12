Tous en cuisine du 2 décembre 2024 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Publicité





Tous en cuisine du 2 décembre 2024 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce lundi soir sur M6, l’émission culinaire de Cyril Lignac « Tous en cuisine » est de retour pour une spéciale « Menus de fêtes ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invité du jour : François Berléand. Ils cuisineront un plat et un dessert.





Une émission à suivre dès 18h35 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Cyril Lignac vous propose une collection de recettes de Noël à la fois délicieuses et faciles à réaliser en seulement 50 minutes. Au menu : tiramisu revisité façon Mont-Blanc, pot-au-feu de foie gras, saumon confit ou encore soufflé aux noisettes. Ces plats savoureux n’auront plus aucun secret pour vous ! Pendant ce temps, Jérôme Anthony parcourra la France à bord de sa cuisine mobile, une camionnette aménagée qu’il installera au cœur des villes pour recréer les recettes de Cyril dans une ambiance conviviale et festive aux côtés des habitants.

Tous en cuisine du 2 décembre 2024 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

PLAT : GNOCCHI MINUTE DE PATATE DOUCE ET SAUCE FROMAGE BLEU



Les ingrédients pour 4 personnes :

Pour les gnocchis :

200 g de patates douces cuites, épluchées et coupées en cubes

200 g de carottes cuites, épluchées et coupées en rondelles (les faire cuire dans une feuille de papier aluminium avec une noix de beurre, 15 cl d’eau et 1 feuille de laurier pendant 45 minutes au four à 180 °C)

360 g de farine

Pour la sauce au fromage bleu :

1 échalote épluchée et finement ciselée

1 gousse D’ail épluchée et hachée

12 cl de crème liquide

125 g de fromage bleu (Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert ou Roquefort)

1 bâton de cannelle (ou 1 étoile badiane ou 1 feuille de laurier)

1 échalote épluchée et ciselée (ou 1 oignon rouge)

Pour le dressage :

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

25 g de noix concassées

1 cuil. à soupe d’herbes hachées (persil, ciboulette, cerfeuil, estragon)

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

DESSERT : TIRAMISU FAÇON MONT-BLANC

Les ingrédients pour 4 personnes

Pour la crème mascarpone :

3 œufs

50 g de sucre en poudre vanillé

360 g de crème mascarpone

100 g de marrons glacés concassés

50 g de sucre en poudre

Pour le dressage :

12 biscuits à la cuillère

4 expressos froids

100 g de crème de marrons

Quelques biscuits Spéculoos concassés

Cacao en poudre

Le saviez-vous ?

– Le huitième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°8 », est disponible sur Amazon.

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h35.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.