Star Academy du 24 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 24 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de lundi des académiciens.





Les élèves découvrent les choix de chansons pour leurs duos. Charles et Marine choisissent « Quand on a que l’amour », repris par Lucie et Grégory en saison 4. Ulysse et Ebony choisissent « Still loving you » de Scorpion.







Place au cours de danse avec Malika. Elle leur fait choisir la chanson pour la danse des évaluations. Tout le monde, à l’exception de Marine, choisit « As it was » de Harry Styles et la majorité l’emporte donc. Malika les aide ensuite à créer leur propre chorégraphie. Marguerite prend clairement les choses en main, ça agace un peu Marine qui trouve qu’elle s’impose trop.

Les élèves répètent ensuite leurs évaluations. Et ils apprennent qu’ils vont sortir pour une chorale de Noël !



Place au cours de chant de Sofia, spécial éléments perturbateurs. Elle leur apprend à ne pas se laisser perturber ou déstabiliser quand un élément inattendu dérange leur prestation.

Fanny et Lucie arrivent ensuite pour le prime carte blanche. Ils ont un nouveau choix, pour la chanson d’ouverture du prime. Marine et Charles veulent « Allumer le feu », Marguerite n’est pas d’accord mais Marine la recadre. Les répétitrices leur laissent le temps pour réfléchir.

Ils vont aussi devoir se répartir les 6 duos avec artistes sur le prime :

– Ben l’Oncle Soul « Soulman »

– Linh « Je pense à vous »

– Lorie sur un medley

– Maëlle « Flash »

– Natasha St-Pier « Tu trouveras »

– Ycare « Animaux fragiles »

Ulysse et Franck veulent tout les 2 le duo avec Ben l’Oncle Soul. Ils répètent et partent ensuite pour faire leur chorale directement les gens ! Ils sonnent à des portes et chantent des chants de Noël. Les gens sont surpris et émus de les voir !

Charles appelle son père, qui est ravi qu’il fasse un duo avec Marine. Et avant d’aller se coucher, les académiciens répètent encore leurs évaluations.

