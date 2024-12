Star Academy, les évaluations du 24 décembre : Marine au dessus, Ulysse doute, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 24 décembre 2024 – C’est ce matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 11 de la Star Academy 2024. Alors que c’est la semaine carte blanche, c’est les élèves eux-mêmes qui ont choisi les chansons. Ils avaient également une danse et Charles et Ebony, immunisés, n’ont pas voulu participer à ces évaluations.











Les familles des élèves étaient présents au château pour ces évaluations.

Franck ouvre le bal sur « Back to black » d’Amy Whinehouse. C’est quasiment parfait vocalement et il propose une belle interprétation. Place ensuite à sa danse sur « As It Was » de Harry Styles. De retour au château, sa famille me félicite.

Marguerite enchaine sur « Le paradis blanc » de Michel Berger. C’est magnifique, elle est à fond dans l’interprétation. Elle enchaine avec la danse. Quand elle rentre au château, tout le monde l’applaudit !



Marine passe « Le bleu lumière » du film d’animation Vaïana. Elle est toujours malade mais clairement c’est super réussi ! Hugues, Marlène et Malika ont l’air ravis. Quand elle termine, Sofia assure que ça ne s’entend pas qu’elle est malade, Michaël rigole en demandant ce que ça serait si elle n’était pas malade. Elle enchaine avec sa danse.

Et enfin Ulysse chante « White flag » de Dido. Sofia a l’air d’apprécier, c’est très beau. Sur la danse, il s’éclate et ça se voit. Mais Ulysse doute de lui avant et après sa prestation. Sa mère et sa soeur ont adoré et tentent de le rassurer.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : C’était vraiment de belles évaluations, ils ont tous réussi leurs prestations et ça s’annonce très compliqué pour les professeurs ! On a vraiment du mal à dire qui pourraient être les 2 nommés cette semaine. Pour nous, Marine était au dessus mais pour les autres, c’est dans un mouchoir de poche et ça va se jouer sur des détails. Verdict mercredi soir en fin de quotidienne !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1.