Star Academy du 7 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 7 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de vendredi des académiciens au château.











Tôt le matin, les élèves et même les nominés partent pour répétitions du prime en plateau. Ils commencent par le tableau comédies musicales.

Les nommés reviennent ensuite au château. Marlène donne un cours d’expression scénique à Charles et Maureen, en leur faisant travailleurs leurs chansons pour le prime.

Sur le plateau, Franck rencontre Amir. Ils répètent et Amir va ensuite rencontrer Marine, qui est dentiste comme lui.



Place aux répétitions du tableau Bollywood des filles sur « Toxic » de Britney Spears.

Au château, la sonnerie retentit. Un cours spécial attend Maureen et Charles : une initiation à la poterie !

En plateau, Maïa fait la connaissance de Carbonne et elle répète avec lui. Ils répètent « Imagine ». Et Emmanuel Moire va à la rencontre des élèves. Il répète « Mon essentiel » avec Marine, puis « Etre à la hauteur » avec Ulysse.

Au château, les nommés postent leurs lettres en cas d’élimination. Ils sont nostalgiques. Et les élèves rentrent.

La musique retentit, c’est l’heure d’ouvrir le calendrier de l’avent. Ils ont chacun une chaussette remplie de chocolats, et le fameux lutin farceur. Maureen et Marine le surnomment Manu et s’amusent à lui faire faire des bêtises !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 7 décembre

