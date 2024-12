Un Si Grand Soleil Spoilers : Marc joue avec le feu, Soan va loin, des retours, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 9 au 13 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 9 au 13 décembre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Marc va jouer avec le feu. Alors qu’il est encore traumatisé par son agression, quand il rentre à la maison Léonore lui reproche d’être distant. Ça fait des semaines qu’il ne se passe plus rien d’intime entre eux ! Et pendant ce temps là, Marc est de plus en plus proche de Marie-Sophie… Et Soan va loin. Il se rapproche dangereusement de Léonore !..

Pendant ce temps là, Hélène est de retour et aborde Tom… Elle lui avoue que ce n’est pas un hasard, il fait partie d’une association sur l’avortement ! Quant à Evan et Chloé, ils prennent la décision de partir prendre un nouveau départ à Nice.



Et à la galerie, Nicolas fait un retour surprise auprès d’Alix.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 9 au 13 décembre 2024

Lundi 9 décembre 2024 (épisode 1529) : Malgré leur rupture, Achille cherche à se rapprocher de Charlotte. Quant à Chloé, elle découvre qu’Evan continue de lui cacher des choses…

Mardi 10 décembre 2024 (épisode 1530) : Suite à l’agression de Marc, la police commence à s’intéresser à son article. De son côté, Tom se fait aborder par une ancienne connaissance.

Mercredi 11 décembre 2024 (épisode 1531) : Tandis que Tom commence à remettre la décision de Maéva en question, Alix se décide à ne plus laisser l’amour lui filer entre les doigts.

Jeudi 12 décembre 2024 (épisode 1532) : En se promenant sur le site internet de Léni, Maéva et Louis ont une mauvaise surprise. Quant aux Cresson, ils doivent prendre une décision qui va changer leur vie.

Vendredi 13 décembre 2024 (épisode 1533) : Alors que Tom est très perturbé par ce qu’il a appris, Léonor, elle, semble sous le charme de Sohan : va-t-elle accepter de le revoir ?

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 9 au 13 décembre 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.