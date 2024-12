Echappées Belles du 7 décembre : direction le Quercy ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 7 décembre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « La Riviera italienne en train » suivi de la rediffusion « Quercy, l’histoire au coeur ».





Echappées Belles du 7 décembre 2024, à 21h – « Quercy, l’histoire au coeur » (inédit)

Bienvenue dans le Quercy ! Cette ancienne province médiévale, qui englobe le département du Lot et le nord du Tarn-et-Garonne, se trouve à seulement une heure de Toulouse. Avec plus de 300 000 hectares de verdure, le Quercy offre un véritable havre de nature, idéal pour un séjour ressourçant.

Le nom « Quercy » tire ses origines de la cité gallo-romaine de Cahors, anciennement connue sous le nom de « Divona Cadurcorum ». Sous l’Empire romain, la région faisait partie de l’Aquitaine avant de passer, après sa chute au Vᵉ siècle, sous la domination des Wisigoths, puis des Francs. Ce territoire stratégique, traversé par d’importantes routes commerciales reliant le nord de la France à l’Espagne, a vu naître une histoire médiévale riche, marquée par la construction de châteaux et villages fortifiés, notamment durant la guerre de Cent Ans. Avec la Révolution française de 1789, les provinces furent remplacées par les départements, et le Quercy perdit son statut officiel, tout en conservant son identité dans la mémoire et la culture locales.



Durant son séjour, Jérôme Pitorin rencontrera des figures emblématiques du Quercy, qui partageront avec lui les secrets et le charme de leur région. Ces échanges promettent de dévoiler des facettes inédites de cette terre chargée d’histoire et de nature.

Comment cette région parvient-elle à préserver son riche patrimoine naturel et médiéval face aux défis contemporains ? Et comment les Quercynois valorisent-ils les trésors uniques de leur territoire ? À travers ce voyage, découvrez les réponses à ces questions et laissez-vous séduire par l’authenticité du Quercy.

Les reportages : L’identité du Quercy, terre de nature de d’Histoire / Les richesses souterraines du Quercy / La noix / Portrait de Clément Bouscarel, paysan-conteur / Profiter de la nature / Le parc naturel régional des Causses du Quercy.

Echappées Belles du 7 décembre à 22h35 – « Corse, l’île aux trésors » (rediffusion)

Les Corses qui accueilleront Sabine Quindou sont des amoureux de la mer et des défenseurs passionnés de leur environnement. Prêts à partager leur petit coin de paradis, ils tiennent néanmoins à préserver quelques secrets, pour savourer la quiétude de leur bonheur lorsque l’effervescence estivale bat son plein.

C’est tout le paradoxe de cette île et de ses habitants : fiers de partager leur histoire, leur culture et leur attachement à ce territoire unique, mais inquiets face aux impacts d’un succès grandissant. Avec plus de 1 000 kilomètres de côtes, la Corse reste fragile, menacée par une surexploitation qui pourrait altérer ce joyau naturel.