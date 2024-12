Star Academy du 9 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 9 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.











Une journée qui commence avec le débrief de Marlène. Pour le tableau comédies musicales, Marlène les félicite mais leur donne quelques conseils sur l’interprétation.

Sur le duo Patrick Bruel / Ebony, elle est dur avec elle-même et Marlène l’encourage à être bienveillante avec elle-même. Marine pleure au moment de revoir son duo avec Ulysse. Marlène leur reproche de ne pas s’être mis dans leurs personnages.

A la fin du debrief, Marlène prend le temps pour parler avec Marine seul à seul. Elle lui parle du fait qu’Ulysse ne veut plus chanter de chansons d’amour avec elle et ça empiète sur ses prestations. Et Marine en souffre. Marlène rappelle qu’il faut faire la différence entre leurs vies personnelles et ce qu’ils doivent jouer sur les primes.



Il y a ensuite débat sur le téléphone. Marguerite se met à pleurer parce que personne ne veut lui donner de minute en plus.

Marine demande à parler à Ulysse pour mettre les choses au clair. Elle fond encore en larmes.

Michaël Goldman arrive ensuite pour annoncer le programme des évaluations. C’est la semaine des professeurs et ils doivent choisir une chanson parmi leur playlist. Le top 3 sera sauvé et les autres élèves seront nommés. Et elles auront lieu lundi puisque le prime aura lieu vendredi soir.

Marguerite appelle son frère pour lui souhaiter son anniversaire et le féliciter pour sa fille.

Place au calendrier de l’avent. Ils ont des minutes supplémentaires pour appeler les profs et leur demander des conseils pour les évaluations. Place ensuite aux répétitions des évaluations.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 9 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.