Star Academy, les évaluations du 9 décembre : Ebony, Marguerite et Marine au top, Ulysse en dessous, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 9 décembre 2024 – C’est ce matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 9 de la Star Academy 2024. Alors que c’est la semaine des professeurs, les élèves devaient choisir une chanson parmi les préférées des profs. Ils avaient aussi 30 secondes de carte blanche facultatifs.











Maïa passe la première, elle a choisi « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman (chanson préférée de Ladji). C’est très joli, Marlène semble captivé. Maïa choisit de ne pas utiliser sa carte blanche. Les autres élèves pensent que son évaluation était réussie.

Place à Ulysse, qui chante « Adieu » de Jérémy Frérot (playlist de Sofia). C’est assez moyen, avec quelques faussetés. Et lui aussi renonce à sa carte blanche.

Franck enchaine, il a choisi « Easy on me » d’Adele. Avec humour, il explique l’avoir choisie parce que c’est la chanson de Michaël Goldman ! Un petit problème de prononciation mais c’est joli. Et lui non plus n’utilise pas ses 30 secondes faute d’idée.



Marguerite enchaine, elle chante « Isn’t She Lovely » de Stevie Wonder (choix de Malika). C’est très réussi ! Elle utilise sa carte blanche pour un joli texte en l’honneur d’Olivia, sa nièce née la semaine dernière.

Charles passe ensuite, il a choisi « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman. Sofia et Malika ont l’air touchées ! Il n’utilise pas ses 30 secondes.

Ebony enchaine sur « Easy on me » d’Adele (chanson séléctionnée par Michaël). Le directeur a l’air emballé ! C’est encore une fois très réussi. Et elle a écrit un petit texte pour la carte blanche. Ebony pense avoir fait des fausses notes, elle pleure et les autres la rassurent./

Marine ferme la marche, elle a choisi « Amoureuse » de Véronique Sanson (playlist de Hugues). C’est très beau, Hugues a les larmes aux yeux !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : niveau très serré sur ces évaluations. On verrait bien Ebony, Marguerite et Franck dans le top 3 ! Rappelons que seul le top 3 sera sauvé, les 4 autres élèves seront nommés. Verdict mardi soir en fin de quotidienne !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.