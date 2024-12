Star Academy estimations : Julie loin devant Emma et Noah (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2024 estimations nominations sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2024 alors que pour cette dixième semaine au château, il n’y a pas de nominés. Mais demain soir durant le prime, vous allez pouvoir choisir un neuvième élève à repêcher qui fera la tournée 2025 !





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Julie qui est largement en tête avec 40% des votes.







Derrière, Emma est 2ème et compte actuellement 27% des votes de notre sondage. Noah est 3ème avec seulement 23%. Ils sont clairement les trois favoris alors que Masséo n’a que 5%, Thomas 4%, et Paul et Maylis seulement 1% chacun.

Qui doit faire la tournée ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre candidat préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



Sondage : quel élève éliminé doit être repêché pour la tournée ?

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.