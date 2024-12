Plus Belle La Vie du 20 décembre 2024 : un drame pour Léa et Jean-Paul, Thomas veut divorcer (résumé + extrait vidéo épisode 239 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 20 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 239 de PBLV – C’est un drame qui attend Emma et Baptiste ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’ils se réconcilient, Emma fait une fausse couche et perd leur bébé !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 décembre 2024 – résumé de l’épisode 239

Gabriel confie à Samuel qu’il est perdu face au désir soudain de Thomas d’avoir un enfant. De son côté, Thomas partage ses sentiments avec Éric : cette envie ne date pas d’hier, mais c’est Romy qui a tout ravivé. Gabriel avoue à Samuel qu’il ne souhaite pas accueillir un nouvel enfant, tandis que Thomas pense que cela pourrait renforcer leur lien.

En prison, une alarme retentit. Babeth se précipite pour vérifier, laissant Luna seule. Cécilia en profite pour tenter de tuer Luna, mais Patrick intervient avec un collègue juste à temps pour arrêter Cécilia. Au commissariat, Patrick retrouve Maître Bataille, qui le remercie d’avoir sauvé sa cliente. Elle salue son idée d’impliquer Babeth, mais Patrick affirme que ce n’était qu’un hasard. Le gardien de prison a été arrêté, et Cécilia sera transférée.



Léa explique à Jean-Paul qu’elle veut limiter les cadeaux à un par enfant, en privilégiant des options écologiques et durables. Elle a même récupéré des chutes de papier cadeau. Pour eux, elle ne souhaite aucun cadeau. Aya arrive avec des pancakes, Léa est en réalité seule ! Elle est comme perdue, elle vient d’avoir une hallucination !

Plus tard au cabinet médical, Gabriel discute avec Léa au sujet de symptômes sur lequel elle se penche : maux de tête, fatigue, hallucinations. En plaisantant, il évoque la drogue, puis suspecte une tumeur cérébrale, ajoutant que cette patiente risque de passer un mauvais Noël. Léa ne lui révèle pas que c’est elle la concernée… Jean-Paul vient chercher Léa avec tout le nécessaire pour Noël. Léa lui déclare son amour et se dit chanceuse de l’avoir. Malgré ses propos initiaux, elle a acheté de nombreux cadeaux et promet un Noël merveilleux.

Kilian prépare un cadeau pour Mathis et demande à Thomas de le placer sous le sapin. Thomas lui dit qu’il le fera lui-même mais Kilian lui fait remarquer qu’il ne l’a pas invité… Thomas assure que c’était un malentendu, il est évidemment invité à passer Noël en famille. Thomas l’encourage même à venir avec Aya. Plus tard, Baptiste consulte des annonces pour son bar à Canberra lorsqu’Emma arrive. Elle lui annonce avoir invité Deborah et Romy au Pavillon des Fleurs. Baptiste est surpris, et Thomas est profondément ému par cette initiative.

Au Pavillon des Fleurs, Mirta et Blanche attendent Babeth sans savoir ce qu’elle leur a réservé. Surprise : elle arrive avec Luna, libérée en conditionnelle !

De retour à la maison, Gabriel retrouve Thomas et aborde le sujet de l’adoption. Gabriel lui exprime son scepticisme, rappelant les obstacles et leur âge. Il conclut qu’il doit passer à autre chose. Face à cette déclaration, Thomas annonce qu’il veut divorcer.

VIDÉO Plus belle la vie du 20 décembre 2024 – extrait vidéo

